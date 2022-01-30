المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي محمد الطويل بوفاة والدته

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد حسين الطويل عضو اللجنة الدائمة المحلية نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية مناخة، في وفاة والدته الفاضلة.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ محمد حسين الطويل وإخوانه وأفراد الأسرة كافة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.