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أخبار
المؤتمر نت - استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف محافظة صعدة، في حين شن الطيران 29 غارة عدوانية على مأرب والجوف وتعز والبيضاء وعمران

شهيد وجريح في صعدة و29 غارة على 5 محافظات

المؤتمرنت -
شهيد وجريح في صعدة و29 غارة على 5 محافظات
استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف محافظة صعدة، في حين شن الطيران 29 غارة عدوانية على مأرب والجوف وتعز والبيضاء وعمران.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف مديرية شدا الحدودية، بالصواريخ والقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، وشن الطيران غارتين على مديرية كتاف بصعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الجوبة، و6 غارات البلق بمديرية الوادي، و3 غارات مديرية حريب بمأرب، و5 غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على العنين بمديرية جبل حبشي والكدحة في مديرية المعافر بتعز، وغارة على مديرية رداع في البيضاء، وغارة على شوابة بمديرية ذيبين بعمران.








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