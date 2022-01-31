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أخبار
المؤتمر نت - الخارجية: عمليات “إعصار اليمن” نتيجة طبيعية

الخارجية: عمليات “إعصار اليمن” نتيجة طبيعية لتجاهل العدوان كل التحذيرات

المؤتمرنت -
الخارجية: عمليات “إعصار اليمن” نتيجة طبيعية لتجاهل العدوان كل التحذيرات
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن العمليات النوعية التي قام بها الجيش واللجان الشعبية ليست بالمفاجأة، وإنما نتيجة طبيعية لتحذيرات سابقة فهمت خطأ من قبل دولتي العدوان السعودية والإمارات.

وأكد المصدر أن موقف القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء مازال مع السلام الحقيقي والمشرف بما يحفظ للشعب اليمني أمنه واستقراره.

وقال المصدر" انه قد حان الوقت لوقف هذا العدوان الغاشم وقيام أبو ظبي والرياض بتحكيم العقل وتغليب مصلحة شعوب المنطقة كافة واغتنام مبادرات السلام الإقليمية المطروحة على الطاولة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وأن مصلحة الشعوب أبقى".

وجدد المصدر ، في تصريح بثته وكالة سبأ الرسمية ، التأكيد على أن خيار السلام هو المطروح، لكن يجب أن يتم البدء الفوري بإجراءات بناء الثقة الإنسانية وفِي مقدمتها إعادة افتتاح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والتجارية ورفع الحصار عن ميناء الحديدة وعدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بما يهُيئ المناخ الملائم لإجراء مشاورات سلام وتسوية سياسية شاملة.








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