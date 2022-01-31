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أخبار
المؤتمر نت -

دراسة تتيح إمكانية الكشف عن فيروس كورونا بالهاتف

المؤتمرنت -
دراسة تتيح إمكانية الكشف عن فيروس كورونا بالهاتف
بخلاف المميزات المرتبطة بالهواتف المحمولة ما بين الاتصال والتصفح وإخبار الأشخاص بما يريدون عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان الملايين معرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد أو الإنفلونزا باستخدام هواتفهم.

تفاصيل الدراسة البحثية
بحسب ما ذكره موقع «Health line» الطبي، طور باحثون في جامعة كاليفورنيا تطبيقا للهاتف المحمول يُعتقد أنه سيكون قادرا على اكتشاف سلالات فيروس كورونا وفيروسات الإنفلونزا الموسمية بسرعة وبدقة، إذ تم نشر الدراسة المرتبطة بالتطبيق الجديد والذي يدعى «SmaRT-LAMP»، في 28 يناير الجاري، عبر شبكة ومنصة JAMA.


وقال مايكل ماهان مؤلف الدراسة الرئيسي والباحث والأستاذ في جامعة كاليفورنيا: «مع ظهور سلاسلات جديدة لكوفيد 19 على مستوى العالم، يظل الاختبار والكشف ضروريين لجهود مكافحة الجائحة، فما يقرب من نصف سكان العالم يمتلكون هاتفا ذكيا، ونعتقد أن هذا يحمل إمكانات مثيرة لتوفير وصول عادل ومتساوٍ إلى طب التشخيص الدقيق».

ويعد التطبيق غير جاهز للتداول بالأسواق وعبر الهواتف الآن، إذ تم اختبار الدراسة على 50 مشاركا، 20 منهم يعانون من عدوى أعراض و30 آخرون كانوا مرضى بدون أعراض، ويقول الباحثون إنه سيتعين إجراء مزيد من الدراسات قبل إطلاق التطبيق.

كيف يعمل التطبيق؟
تم تطوير التطبيق ليعمل مع نظام التشغيل «أندوريد» ويمكن تنزيله وتثبيته من متجر «جوجل بلاي»؛ فعند فتح التطبيق، يتم تقديم خيار للمستخدم للحصول على برنامج تعليمي خطوة بخطوة قبل تشغيل عينات الاختبار.

يستخدم التطبيق كاميرا الهاتف الذكي لقياس تفاعل كيميائي في عينة صغيرة من لعاب الشخص، ثم يقدم تشخيصا في غضون 25 دقيقة، إذ يقول المطورون أنه يمكن إنتاج مجموعة المختبر بأقل من 100 دولار، ويمكن تشغيل اختبارات الفحص بأقل من 7 دولارات لكل منها.

وأكد مايكل ماهان: «ليست لدينا مصالح مالية، التطبيق والتكنولوجيا مفتوحان ومتاحان مجانا للجميع».








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