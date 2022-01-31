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أخبار
المؤتمر نت - توصلت نتائج دراسة أن ممارسة الرياضة لنحو 10 دقائق إضافية بشكل كبير يمكن أن يساهم في منع الوفاة المبكرة، دون ضرورة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لعدد كبير من الساعات

دراسة: 10 دقائق من الرياضة يومياً تمنع الوفاة المبكرة

المؤتمرنت -
دراسة: 10 دقائق من الرياضة يومياً تمنع الوفاة المبكرة
توصلت نتائج دراسة أن ممارسة الرياضة لنحو 10 دقائق إضافية بشكل كبير يمكن أن يساهم في منع الوفاة المبكرة، دون ضرورة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لعدد كبير من الساعات أسبوعيا.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز، أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 10 دقائق يوميا يمكن أن تمنع مئات الآلاف من الوفيات المبكرة خلال السنوات المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الدراسات السابقة بشأن ممارسة التمارين الرياضية اعتمدت على ذكريات الناس غير الموثوقة حول عاداتهم في ممارسة التمارين، ووضعت إرشادات رسمية لما يمكن أن يحدث مع التمرين 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، وهو هدف طموح وربما غير قابل للتحقيق للعديد من الأشخاص.

أما في الدراسة الجديدة، فقد استكشف باحثون في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ما قد يحدث لمعدلات الوفيات، إذا زاد الناس نشاطهم البدني دون الالتزام بالإرشادات الرسمية.

واستخدم الباحثون بيانات النشاط البدني لنحو 4840 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 40 و85 عاما، وقد زود البعض منهم بأجهزة تتبع النشاط لقياس مدى تحركهم بشكل موضوعي.

وباستخدام نماذج حسابية، وجد الباحثون أنه إذا مشى الشخص بسرعة، أو مارس التمارين لمدة 10 دقائق إضافية يوميا، يمكن تجنب 11174 حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة أو حوالي 7 في المئة من جميع الوفيات.

وعندما ضاعفوا وقت التمرين إلى 20 دقيقة إضافية يوميا، ارتفع عدد الوفيات التي يمكن تجنبها إلى 209459. وأدت مضاعفة التمرين ثلاث مرات إلى 30 دقيقة إلى تجنب حدوث 272297 حالة وفاة.








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