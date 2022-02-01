الثلاثاء, 01-فبراير-2022 الساعة: 03:47 م - آخر تحديث: 03:33 م (33: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إشراقات‮ ‬في‮ ‬احتفالية‮ ‬قناة‮ «‬اليمن‮ ‬اليوم‮» ‬بذكرى‮ ‬تأسيسها‮ ‬العاشرة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - فوائد التفاح والكمية اليومية المسموح تناولها

فوائد التفاح والكمية اليومية المسموح تناولها

المؤتمرنت -
فوائد التفاح والكمية اليومية المسموح تناولها
يعتبر التفاح من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حتى أنهم يواظبون على تناوله بشكل شبه يومي، نظرا لما تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات.

وعن فوائد التفاح تحدثت خبيرة التغذية الروسية ناديجدا تسابكينا، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء قائلة : " يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يضر الجسم".

وأشارت إلى أن التفاح غني بفيتامينات أ، ج، ب 1، ب 2، ب، إي، والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. وهي تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان، وتحسن الذاكرة، وتقوي جهاز المناعة، وتحسن مرونة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، بسبب فيتامينات ب (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6)، يتم الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وحذرت الخبيرة الروسية من أن "تناول التفاح بكميات كبيرة يمكن أن يضر مينا الأسنان ويسبب تسوس الأسنان. السيانيد هو السم الموجود في بذور التفاح ، لذلك من الأفضل تناولها دون بذور. يمكن لجسم الإنسان التعامل مع كميات صغيرة من السيانيد، ولكن يمكن أن تكون الجرعة الزائدة خطيرة".

وحول الكمية اليومية المسموح بتناولها، نصحت الخبيرة بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.

وقالت تسابكينا: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين يراقبون الوزن، يعتبر التفاح الأخضر أكثر ملاءمة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 أعوام
عربي ودولي: حريق ببرج هامليتس بالعاصمة البريطانية
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري
رياضة: السنغال تهزم غينيا الاستوائية وتتأهل
عربي ودولي: اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية
علوم وتقنية: عدم طهي الأرز جيداً يسبب السرطان
مجتمع مدني: 10 دقائق إضافية قد تمنع الموت المبكر
رياضة: مطالب بالتحقيق فى مشادات لاعبى مصر والمغرب
علوم وتقنية: دراسة تتيح إمكانية الكشف عن كورونا بالهاتف
أخبار: طيران العدوان يشن 21 غارة على مأرب وتعز
مجتمع مدني: اتحاد الإعلاميين يدين استهداف المؤسسات الاعلامية
أخبار: الخارجية: عمليات “إعصار اليمن” نتيجة طبيعية
أخبار: تفاصيل عملية إعصار اليمن في العمق الإماراتي
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و680 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: بيان مرتقب عن عملية عسكرية بالعمق الإماراتي
أخبار: صنعاء.. وقفة تندد باستمرار منع دخول المشتقات
أخبار: 3 غارات عدوانية على صبر الموادم بتعز
أخبار: العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء بـ10 غارات
أخبار: القوات المسلحة تنفذ عملية جديدة بالعمق الإماراتي
عربي ودولي: طائرة بايكال الروسية تقوم بأول رحلة لها
علوم وتقنية: الاستحمام بهذا الشكل يفقدك شعرك!
أخبار: استهداف العمق الإماراتي
أخبار: شركة النفط: تحالف العدوان يفرج عن سفينتي وقود
مجتمع مدني: علامات محددة تكشف سرطان الأمعاء
أخبار: شهيد وجريح بصعدة و29 غارة على 5 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022