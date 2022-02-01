المؤتمرنت -

فوائد التفاح والكمية اليومية المسموح تناولها

يعتبر التفاح من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حتى أنهم يواظبون على تناوله بشكل شبه يومي، نظرا لما تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات.



وعن فوائد التفاح تحدثت خبيرة التغذية الروسية ناديجدا تسابكينا، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء قائلة : " يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يضر الجسم".



وأشارت إلى أن التفاح غني بفيتامينات أ، ج، ب 1، ب 2، ب، إي، والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. وهي تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان، وتحسن الذاكرة، وتقوي جهاز المناعة، وتحسن مرونة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، بسبب فيتامينات ب (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6)، يتم الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.



وحذرت الخبيرة الروسية من أن "تناول التفاح بكميات كبيرة يمكن أن يضر مينا الأسنان ويسبب تسوس الأسنان. السيانيد هو السم الموجود في بذور التفاح ، لذلك من الأفضل تناولها دون بذور. يمكن لجسم الإنسان التعامل مع كميات صغيرة من السيانيد، ولكن يمكن أن تكون الجرعة الزائدة خطيرة".



وحول الكمية اليومية المسموح بتناولها، نصحت الخبيرة بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.



وقالت تسابكينا: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين يراقبون الوزن، يعتبر التفاح الأخضر أكثر ملاءمة".

