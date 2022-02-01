المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي عصام الكميم بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ / عصام علي عائض الكميم، المدير العام بوزارة المالية، وذلك بوفاة نجله يحيى عصام على الكميم، الذي وافاه الأجل في ريعان الشباب.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لوالد الفقيد وأفراد الأسرة وكافة آل الكميم في هذا المصاب ..



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

