الثلاثاء, 01-فبراير-2022 الساعة: 08:23 م - آخر تحديث: 08:06 م (06: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إشراقات‮ ‬في‮ ‬احتفالية‮ ‬قناة‮ «‬اليمن‮ ‬اليوم‮» ‬بذكرى‮ ‬تأسيسها‮ ‬العاشرة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت -

تحديث مذهل على «واتساب» قريبا

المؤتمرنت -
تحديث مذهل على «واتساب» قريبا
كشف تطبيق واتساب الشهير التابع لشركة «ميتا» والمملوكة لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، عن تحديث جديد يؤثر على حسابات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، يسمح بإدارة المحادثات بشكل أكثر سهولة، مع الحفاظ على الخصوصية.

التطبيق الأمريكي ستلحق به تغييرات رئيسية تطرح خلال الأشهر المقبلة، وتتضمن الدردشة الجماعية، إذ سيكون هناك خيار دمج العديد من المحادثات داخل مجموعة واحدة، وفقًا لـ«ذا صن» البريطانية.


ميزة جديدة للمحادثات الجماعية
تعرف الميزة الجديدة باسم «مجتمعات WhatsApp»، ومن المنتظر أن تطرح في نوفمبر المقبل، ونوهت الشركة في بيان لها، بأنه عبر استخدام مجتمعات «واتساب» يمكن للأفراد جمع عدة دردشات جماعية في جروب واحد، بحيث يسهل إدارتها والوصول إليها، كما أن الميزة تسمح أيضًا بالوصول إلى أعضاء كل مجموعاتك في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل إلى كل فرد فيها.

وأكد «واتساب» أن الميزة الجديدة ستتيح جمع وإدارة جميع المجموعات في لوحة تحكم واحدة تسهل على المستخدم إدارة الرسائل بشكل أفضل، كما ستتيح إرسال الإعلانات إلى جميع الأعضاء وتحديثها باستمرار، ولا تزال الميزة الجديدة تحت التطوير في الوقت الحالي، وبالتالي هي غير متاحة لجميع المستخدمين، ومن المنتظر أن تطرح بشكل تجريبي على عدد من الأشخاص لاختبارها ومعرفة عيوبها ومزاياها بشكل أوضح.

ميزة وضع التركيز
جدير بالذكر، أن «واتساب» أعلن تحديث جديد لمستخدمي هواتف الأيفون، ويعرف باسم وضع «التركيز»، يمكن المستخدمين من اختيار جهات اتصال بعينها أثناء تفعيل ذلك الوضع، وسيشمل خاصية «عدم الإزعاج» أو «شخصي» أو «العمل» أو «النوم»، إذ سيعمل الوضع على تصفية الرسائل والإشعارات التي ستأتي إلى الشخص، واختيار القادمة من جهات اتصال محددة لمراسلتها أو الاتصال بها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حريق في عمارة الفنانة وفاء عامر
عربي ودولي: وفاة طفلتين جراء الصقيع بشمال غرب سوريا
عربي ودولي: الصين تعلن تطعيم سكانها بـ 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 أعوام
عربي ودولي: حريق ببرج هامليتس بالعاصمة البريطانية
أخبار: استهداف غرفة عمليات ميدانية للعدوان ومرتزقته بشبوة
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف صنعاء (تفاصيل)
أخبار: الأمين المساعد يواسي آل المجاهد وآل القرشي
أخبار: اكتشاف عارض خطير لدى المصابين بكورونا
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري
رياضة: السنغال تهزم غينيا الاستوائية وتتأهل
عربي ودولي: اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية
علوم وتقنية: عدم طهي الأرز جيداً يسبب السرطان
مجتمع مدني: 10 دقائق إضافية قد تمنع الموت المبكر
أخبار: 127 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: مطالب بالتحقيق فى مشادات لاعبى مصر والمغرب
علوم وتقنية: دراسة تتيح إمكانية الكشف عن كورونا بالهاتف
أخبار: طيران العدوان يشن 21 غارة على مأرب وتعز
مجتمع مدني: اتحاد الإعلاميين يدين استهداف المؤسسات الاعلامية
أخبار: الخارجية: عمليات “إعصار اليمن” نتيجة طبيعية
أخبار: تفاصيل عملية إعصار اليمن في العمق الإماراتي
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و680 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: بيان مرتقب عن عملية عسكرية بالعمق الإماراتي
أخبار: صنعاء.. وقفة تندد باستمرار منع دخول المشتقات
أخبار: 3 غارات عدوانية على صبر الموادم بتعز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022