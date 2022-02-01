المؤتمرنت -

تحديث مذهل على «واتساب» قريبا

كشف تطبيق واتساب الشهير التابع لشركة «ميتا» والمملوكة لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، عن تحديث جديد يؤثر على حسابات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، يسمح بإدارة المحادثات بشكل أكثر سهولة، مع الحفاظ على الخصوصية.



التطبيق الأمريكي ستلحق به تغييرات رئيسية تطرح خلال الأشهر المقبلة، وتتضمن الدردشة الجماعية، إذ سيكون هناك خيار دمج العديد من المحادثات داخل مجموعة واحدة، وفقًا لـ«ذا صن» البريطانية.





ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

تعرف الميزة الجديدة باسم «مجتمعات WhatsApp»، ومن المنتظر أن تطرح في نوفمبر المقبل، ونوهت الشركة في بيان لها، بأنه عبر استخدام مجتمعات «واتساب» يمكن للأفراد جمع عدة دردشات جماعية في جروب واحد، بحيث يسهل إدارتها والوصول إليها، كما أن الميزة تسمح أيضًا بالوصول إلى أعضاء كل مجموعاتك في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل إلى كل فرد فيها.



وأكد «واتساب» أن الميزة الجديدة ستتيح جمع وإدارة جميع المجموعات في لوحة تحكم واحدة تسهل على المستخدم إدارة الرسائل بشكل أفضل، كما ستتيح إرسال الإعلانات إلى جميع الأعضاء وتحديثها باستمرار، ولا تزال الميزة الجديدة تحت التطوير في الوقت الحالي، وبالتالي هي غير متاحة لجميع المستخدمين، ومن المنتظر أن تطرح بشكل تجريبي على عدد من الأشخاص لاختبارها ومعرفة عيوبها ومزاياها بشكل أوضح.



ميزة وضع التركيز

جدير بالذكر، أن «واتساب» أعلن تحديث جديد لمستخدمي هواتف الأيفون، ويعرف باسم وضع «التركيز»، يمكن المستخدمين من اختيار جهات اتصال بعينها أثناء تفعيل ذلك الوضع، وسيشمل خاصية «عدم الإزعاج» أو «شخصي» أو «العمل» أو «النوم»، إذ سيعمل الوضع على تصفية الرسائل والإشعارات التي ستأتي إلى الشخص، واختيار القادمة من جهات اتصال محددة لمراسلتها أو الاتصال بها.

