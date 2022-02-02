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أخبار
المؤتمر نت - منظمة: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على “كورونا”

منظمة: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على “كورونا”

المؤتمرنت -
منظمة: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على “كورونا”
حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدرسو غيبرييسوس من إعلان بعض الدول الانتصار على فيروس كورونا .. مؤكداً بأنه من المبكر جداً إعلان الخروج من الأزمة الصحية في ظل "انتقال العدوى" الواسع وارتفاع عدد الوفيات في معظم دول العالم .

وقال تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي ان "هذا الفيروس خطر" وان "من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار" .. معرباً عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

وأكد المدير العام أن "انتقال العدوى بشكل أكبر يعني المزيد من الوفيات" و"لا نطلب من أي بلد إعادة فرض الاغلاق.. لكننا ندعو كل الدول إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس اللقاحات فقط".

ويأتي تصريح غيبرييسوس بعد قرار بعض الدول التخفيف من إجراءات مقاومة الفيروس واستئناف حياة طبيعية بالكامل كالدانمارك نظراً إلى اعتمادها على سياسة تطعيم واسعة وقلة خطورة أوميكرون مقارنة مع المتحورات الأخرى.

ومنذ رصد أوميكرون للمرة الأولى قبل عشرة أسابيع، سجلت منظمة الصحة العالمية حوالى 90 مليون إصابة جديدة.

وقال غيبرييسوس "نحن قلقون من ترسخ كلام في بعض الدول مفاده أنه بسبب اللقاحات وكون أوميكرون أكثر قابلية للانتشار وأقل خطورة، لن يكون ممكناً منع انتقال العدوى. لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وحذر المدير العام من أن الفيروس سيستمر بالتطور .. داعياً الدول إلى مواصلة الاختبارات ومراقبة الفيروس وفك خريطته الجينية ومشدداً على أنه "لا يمكننا محاربة هذا الفيروس عندما لا نعرف كيف يتصرف".








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