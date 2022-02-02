المؤتمرنت -

عالميا.. تسجيل 5 ملايين و701 ألف حالة وفاة بكورونا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و701 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر /كانون الأول عام 2019م.



وذكرت مواقع لاحصاء ضحايا الفيروس المميت إن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪381319237‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪5701532‬ حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة ‪301281121‬ حالة.



واظهرت الاحصاءات ان الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 912566 حالة وفاة من أصل ‪76366270‬ إصابة .



وتأتي الهند ثانية مع تسجيلها 497996 حالة وفاة من أصل ‪41628075‬ إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 627365 حالة وفاة من أصل ‪25454105‬ إصابة.

