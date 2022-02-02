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عالميا.. تسجيل 5 ملايين و701 ألف حالة وفاة بكورونا
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و701 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر /كانون الأول عام 2019م.
وذكرت مواقع لاحصاء ضحايا الفيروس المميت إن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 381319237 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5701532 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 301281121 حالة.
واظهرت الاحصاءات ان الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 912566 حالة وفاة من أصل 76366270 إصابة .
وتأتي الهند ثانية مع تسجيلها 497996 حالة وفاة من أصل 41628075 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 627365 حالة وفاة من أصل 25454105 إصابة.