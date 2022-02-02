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موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون فى أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني ضمن مبارايات دور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الافريقية والتي ستقام على ستاد أولمبية بمدينة دوالا في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس.



يخوض المنتخب المصرى اللقاء مرتديا الزى الأبيض و الشورت الأبيض و الجوارب البيضاء عقب الاجتماع الفني الذى أقيم صباح اليوم لمباراة الفراعنة أمام الكاميرون حيث يعد هذا الزى " وش السعد " على الفراعنة فى المباريات الهامة .



وفى نفس السياق جاءت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر سلبية قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير.



وحسب صحيفة (الوطن) المصرية يختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون مساء غد الخميس على ستاد أولمبييه فى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا 2021.



ويضع كيروش وجهازه مساء اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيخوض بها الفراعنة اللقاء، كما يحسم التشكيل النهائى للمباراة.

