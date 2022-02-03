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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة - المغفور له باذن الله تعالى-

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي الراعي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي الراعي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة - المغفور له باذن الله تعالى- الشيخ/ علي حسين الراعي، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدئرة الثالثة مديرية شعوب أمانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة المحلية شيخ مديرية شعوب.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقي الفقيد العميد / اسماعيل حسين الراعي والنقيب / حسين حسين الراعي، وإلى أولاد الفقيد / فيصل ومحمد وحسين وعمر علي حسين الراعي، وكافة آل الراعي بمديرية شعوب امانة العاصمه، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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