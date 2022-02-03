المؤتمرنت -

شظايا غارات العدوان تطال سكان صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس 3 فبراير الجاري سلسلة غارات عنيفة على أحياء سكنية بالعاصمة.



وهزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة صنعاء حينما شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة.



وقال سكان في المنطقة إن شضايا الغارات طالت منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وسمعت سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة.

وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء شن طيران العدوان غارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر، كما شن غارة على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء.



