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أخبار
المؤتمر نت - كورونا يحصد 5 ملايين و715 ألف حالة وفاة حول العالم

كورونا يحصد 5 ملايين و715 ألف حالة وفاة حول العالم

المؤتمرنت -
كورونا يحصد 5 ملايين و715 ألف حالة وفاة حول العالم
حصد فيروس كورونا حياة أكثر من خمسة ملايين و715 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 384803794 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5715774 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 304771413 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 915951 حالة وفاة من أصل 76709272 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 498987 حالة وفاة من أصل 41795478 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 628960 حالة وفاة من أصل 25793112 إصابة.








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