الخميس, 03-فبراير-2022 الساعة: 06:40 م - آخر تحديث: 06:40 م (40: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: تدشين العام التدريبي والعملياتي والقتالي 2022م

صنعاء: تدشين العام التدريبي والعملياتي والقتالي 2022م

المؤتمرنت -
صنعاء: تدشين العام التدريبي والعملياتي والقتالي 2022م
دشن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري اليوم في صنعاء فعاليات العام التدريبي والعملياتي والقتالي 2022م.

وفي التدشين بحضور مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والكليات العسكرية، أشاد وزير الدفاع بالجهود التي بُذلت خلال العام المنصرم والنجاحات التي تحققت على كافة المستويات.

ونوه بما حققته القوات المسلحة من انتصارات نوعية وعمليات عسكرية رادعة في عمق العدو.

وأشار وزير الدفاع إلى أهمية التدريب والتأهيل الذي يعتبر ركيزة أساسية وفاعلة في بناء وتعزيز القدرات الدفاعية وإحداث نقلة نوعية للقوات المسلحة سواءً على مستوى التصنيع العسكري لأسلحة الردع الاستراتيجية ومختلف الأسلحة أو بناء المقاتل المحترف الواثق بالله وبنفسه وسلاحه وقدرته على تحقيق وانتزاع النصر.

فيما أوضح رئيس هيئة الأركان العامة، أن سبع سنوات من العدوان والحصار كانت حافلة بالكثير من الإنجازات والانتصارات التي حققتها القيادة العليا والشعب اليمني وأهمها ما شهدته القوات المسلحة من نقلة نوعية في مختلف جوانب التصنيع العسكري المتطور، بما فيها أسلحة الردع الاستراتيجية التي غيرّت موازين القوى اليوم لصالح اليمن وغدت الصواريخ والطائرات المسيرة بفضل لله تحقق ضربات دقيقة ومؤلمة في عمق دول العدوان.

وأكد أن القادم سيكون أشد وعلى دول العدوان إدراك أن موازين القوى تغيرت .. مشيداً بما حققته القوات المسلحة من إنجازات وما شهدته مختلف صنوفها وتشكيلاتها البرية والبحرية والجوية من تحولات ونقلات نوعية خلال العام التدريبي والعملياتي والقتالي المنصرم والتي تجسدت نتائجها العملية على الواقع الميداني وعمليات الردع الاستراتيجية.

من جانبه استعرض نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل، شرحاً موجزاً عن مضامين خطة العام التدريبي والعملياتي والقتالي 2022م بكافة مستوياتها والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات الواقع الميداني ومقتضيات سير المعارك وتكتيكات المواجهة مع قوى العدوان.*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي الراعي
قضايا وآراء: لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
أخبار: سلسلة غارات لطيران العدوان على صنعاء
رياضة: فوز البرازيل والأرجنتين في التصفيات
أخبار: متى يصبح ضيق التنفس خطيراً؟
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: قرصنة عدوانية لـ7 سفن يفاقم أزمة المشتقات النفطية
رياضة: العروبة ينتزع نقطة من أهلي صنعاء
رياضة: كورونا يزور بعثة ألمانيا في بكين
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنية
أخبار: 130 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قائمة بأغلى الأشياء في العالم
محافظات: إب تدشن حملة البيئة والنظافة للعام 2022م
رياضة: موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون فى أمم أفريقيا
عربي ودولي: «بوتين» يتهم الغرب بجر بلاده لغزو أوكرانيا
أخبار: تحذير من التحركات المشبوهة للكيان الصهيوني بالبحر الأحمر
أخبار: عالميا.. تسجيل 5 ملايين و701 ألف حالة وفاة بكورونا
عربي ودولي: تحذير من إعلان الانتصار على كورونا
أخبار: الأمم المتحدة: نقص التمويل سيقطع مساعداتنا في اليمن
ثقافة: ما حكم الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب؟
مجتمع مدني: خبيرة تغذية تحذر من تناول 3 مشروبات
أخبار: هل البواسير تؤدي إلى السرطان؟
اقتصاد: تراجع بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: لبنان يتعادل مع العراق في التصفيات
أخبار: 38 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022