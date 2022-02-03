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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالله لعرم حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عبدالله حبتور

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عبدالله حبتور
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالله لعرم حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ يسلم والشيخ ناصر وأولاد الفقيد عبدالرحمن وناصر وسالم وامين وآل حبتور بمديرية الروضة وجميع أبناء محافظة شبوة في هذا المصاب..

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والقبلية والاجتماعية المشرفة وكذا مواقفه لخدمة الوطن والإصلاح بين الناس.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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