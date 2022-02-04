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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد سعد نجاد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 3 مديرية شعوب أمانة العاصمة، في وفاة والدته الفاضلة

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد نجاد بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد نجاد بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد سعد نجاد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 3 مديرية شعوب أمانة العاصمة، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة للدكتور محمد نجاد وجميع أفراد الأسرة وكافة آل نجاد بمديرية شعوب أمانة العاصمة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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