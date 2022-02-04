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أخبار
المؤتمر نت - تعطي رائحة الفم انطباعاً سيئاً عن الأشخاص وتجعل الآخرين ينفرون منهم، لكن ذلك ليس بالأمر المهم، إذ ثمة ما هو أخطر

رائحة الفم الكريهة مؤشر لمرض خطير

المؤتمرنت -
رائحة الفم الكريهة مؤشر لمرض خطير
بداية من المهم إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان. وينصح بأنه حتى لو كنت تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بشكل روتيني "فلا يزال من الأفضل زيارة طبيب الأسنان على فترات منتظمة".

وتقول عيادة بيركلي: "إن العناية بأسنانك ولثتك أمر حيوي لصحتك العامة وثقتك بنفسك". وتوضح أن رائحة الفم الكريهة المستمرة غالبا ما تكون ناجمة عن سوء نظافة الفم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضا نتيجة لنظام غذائي سيئ أو أطعمة ذات نكهات قوية أو كحول أو دواء.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على شيء أكثر خطورة، مثل مرض السكري، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "لدى مرضى السكري، يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة مستويات الجلوكوز في اللعاب. وهذا يوفر الغذاء للبكتيريا في الفم ويؤدي إلى تراكم البلاك. إذا لم تتم إزالة البلاك بشكل فعال، فقد يحدث تسوس الأسنان وأمراض اللثة التي تسبب أيضا رائحة الفم الكريهة".

وتوضح: "يمكن أن يسبب مرض السكري الحماض الكيتوني، حيث يحرق الجسم الدهون بدلا من الجلوكوز إذا كان هناك القليل جدا من الأنسولين في الدم، أو إذا كانت مقاومة الأنسولين عالية جدا، فإن الكيتونات تتشكل كمنتج نفايات تسبب رائحة غير عادية في التنفس. وإذا لاحظت أنك تعاني من رائحة الفم الكريهة، فقد يكون ذلك من الآثار الجانبية لأدويتك المعتادة".

كما أنه من الممكن يكون السبب البكتيريا والفطريات وجفاف الفم. إضافة إلى مشاكل الجيوب الأنفية، واضطرابات اللوزتين والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، يمكن أن تساهم جميعها في رائحة الفم الكريهة".

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة

- اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين في اليوم
- الخيط أو الخيط المائي مرة واحدة في اليوم على الأقل
- الشطف بغسول الفم مرة أو مرتين في اليوم
- راجع طبيب الأسنان الخاص بك مرتين في السنة

وإذا لم تتحسن أنفاسك باتباع روتين جيد لنظافة الفم، فستحتاج إلى التحدث إلى طبيب أسنانك، وقد يتطلب الأمر تنظيفا أعمق.








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