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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة في المناطق

استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين

المؤتمرنت -
استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة في المناطق الجبلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، إب والضالع والمناطق الصحراوية مع تشكل الغبار الواسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المرتفعات الجبلية ، إلى أخذ الاِحتياطات اللاَزمة للوقاية من الأجواء الباردة الى شديدة البرودة.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار التبريد. كما نبه قاطني المناطق الصحراوية إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار التي تؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، جاءت على النحو الآتي ذمار : 5.0 ، عمران : 5.4، صنعاء : 7.0 ، السدة : 8.3، إب : 8.7، حجة : 9.9، سيئون : 11.2.








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