الجمعة, 04-فبراير-2022 الساعة: 10:23 م - آخر تحديث: 10:05 م (05: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/اسماعيل محمد هاشم

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ إسماعيل سفيان

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ إسماعيل سفيان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/اسماعيل محمد هاشم عبادي سفيان، احد مشائخ مديرية ماوية بمحافظة تعز، الذي وافاه الاجل إثر حادث مؤسف، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/عبدالسلام محمد هاشم عبادي سفيان، والدكتور/علي محمد هاشم عبادي سفيان، وإخوانهم، وكافة أبناء هاشم عبادي بمديرية ماوية ومحافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الشرطة يحقق تعادلاً ثميناً أمام اليرموك
اقتصاد: النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
فنون ومنوعات: حل لغز صوت شخير داخل ثلاجة موتى
رياضة: انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي
محافظات: ضبط 815 مخالفة تموينية بعمران
عربي ودولي: وفيات كورونا بالهند تتجاوز الـ500 ألف
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار
رياضة: بلباو يطرد ريال مدريد خارج كأس الملك
ثقافة: وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي
أخبار: استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين
أخبار: غارات وتحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: رائحة الفم الكريهة مؤشر لمرض خطير
رياضة: مصر تعبر الكاميرون إلى نهائي أمم إفريقيا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد نجاد بوفاة والدته
أخبار: 15 غارة لطيران العدوان على مأرب وتعز وصعدة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز
عربي ودولي: بيلاروس تستدعي سفير أوكرانيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
أخبار: 134 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: القبض على دجاجة حاولت اقتحام البنتاغون
علوم وتقنية: تحذير من شرب الكاكاو بالحليب
رياضة: الوحدة يواصل صحوته ويعمّق جراح أزال
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عبدالله حبتور
ثقافة: الدكتوراه للباحث عبدالحكيم صالح بإدارة الأعمال
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022