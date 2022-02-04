المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ إسماعيل سفيان

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/اسماعيل محمد هاشم عبادي سفيان، احد مشائخ مديرية ماوية بمحافظة تعز، الذي وافاه الاجل إثر حادث مؤسف، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/عبدالسلام محمد هاشم عبادي سفيان، والدكتور/علي محمد هاشم عبادي سفيان، وإخوانهم، وكافة أبناء هاشم عبادي بمديرية ماوية ومحافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب.



مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

