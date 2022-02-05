السبت, 05-فبراير-2022 الساعة: 03:19 م - آخر تحديث: 03:01 م (01: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان كما حذرت من تناول

خبيرة تغذية تحذر: إياكم تناول الأطعمة المعلبة!

المؤتمرنت -
خبيرة تغذية تحذر: إياكم تناول الأطعمة المعلبة!
حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان كما حذرت من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة.

وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا ،وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "تناول الأطعمة المعلبة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان".

وأرجعت السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأنواع من الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.

وأشارت إلى أن "هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها".

من جهة ثانية، حذرت الخبيرة الروسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.

وقالت ماريا روزانوفا ، إن الطماطم المزروعة بالقرب من الطرقات أو بالقرب من المؤسسات الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا للصحة.

وبحسب الخبيرة الروسية فأن الطماطم التي تنمو بالقرب من هذه الأماكن تتراكم فيها أملاح المعادن الثقيلة، كما أن الطماطم غير الناضجة تشكل خطرًا أيضًا.

وبحسب الخبيرة، فإن هذا النوع من الطماطم يحتوي على مركب كيميائي سام هو

وأضافت قائلة: "إذا تخيلنا نظريًا، على سبيل المثال، أن عددًا كبيرًا من الطماطم غير الناضجة تتم معالجتها للحصول على عصير الطماطم فإنها ستحتوي على كمية كبيرة من الجرعة السامة للجسم".

وأوصت بشراء الطماطم من متاجر معتمدة وموثوق بها، وتناول الخضراوات الناضجة فقط وغسلها بشكل جيد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان
مجتمع مدني: أعراض لـ"أوميكرون" في مكان غير متوقع
رياضة: الشرطة يحقق تعادلاً ثميناً أمام اليرموك
اقتصاد: النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 115 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: شهيدان و3 جرحى من أفراد قوات النجدة في الجوف
فنون ومنوعات: حل لغز صوت شخير داخل ثلاجة موتى
رياضة: انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي
محافظات: ضبط 815 مخالفة تموينية بعمران
عربي ودولي: وفيات كورونا بالهند تتجاوز الـ500 ألف
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار
رياضة: بلباو يطرد ريال مدريد خارج كأس الملك
ثقافة: وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي
علوم وتقنية: دواء يداوي مشكلتين لدى الرجال
أخبار: استمرار الأجواء الباردة وتحذير جديد للمزارعين
أخبار: غارات وتحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: رائحة الفم الكريهة مؤشر لمرض خطير
رياضة: مصر تعبر الكاميرون إلى نهائي أمم إفريقيا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الدكتور محمد نجاد بوفاة والدته
أخبار: 15 غارة لطيران العدوان على مأرب وتعز وصعدة
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز
عربي ودولي: بيلاروس تستدعي سفير أوكرانيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
أخبار: 134 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: القبض على دجاجة حاولت اقتحام البنتاغون
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022