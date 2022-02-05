المؤتمرنت -

خبيرة تغذية تحذر: إياكم تناول الأطعمة المعلبة!

حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان كما حذرت من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة.



وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا ،وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "تناول الأطعمة المعلبة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان".



وأرجعت السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأنواع من الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.



وأشارت إلى أن "هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها".



من جهة ثانية، حذرت الخبيرة الروسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.



وقالت ماريا روزانوفا ، إن الطماطم المزروعة بالقرب من الطرقات أو بالقرب من المؤسسات الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا للصحة.



وبحسب الخبيرة الروسية فأن الطماطم التي تنمو بالقرب من هذه الأماكن تتراكم فيها أملاح المعادن الثقيلة، كما أن الطماطم غير الناضجة تشكل خطرًا أيضًا.



وبحسب الخبيرة، فإن هذا النوع من الطماطم يحتوي على مركب كيميائي سام هو



وأضافت قائلة: "إذا تخيلنا نظريًا، على سبيل المثال، أن عددًا كبيرًا من الطماطم غير الناضجة تتم معالجتها للحصول على عصير الطماطم فإنها ستحتوي على كمية كبيرة من الجرعة السامة للجسم".



وأوصت بشراء الطماطم من متاجر معتمدة وموثوق بها، وتناول الخضراوات الناضجة فقط وغسلها بشكل جيد.