المؤتمرنت -

بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

تتابع الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام التطورات والمستجدات المختلفة على الساحة الوطنية والسياسية والاعلامية ولا سيما تلك المواقف والتصريحات التي تصدر ممن ينتحلون صفة العضوية في المؤتمر ويسيئون إليه وإلى قيادته في صنعاء بشكل متكرر سواء اكانوا من المرتزقة في الخارج او من مرضى النفوس في الداخل .



والامانة العامة للمؤتمر وهي تؤكد ان الذين يظهرون للحديث عن المؤتمر في وسائل الاعلام الخارجية او بعض وسائل الاعلام الداخلية وهم منتحلين صفة العضوية فيه زورا وبهتانا لا يمثلون الا انفسهم ولا علاقة للمؤتمر بتصريحاتهم ، حيث ان مواقف المؤتمر من مختلف القضايا الداخلية والخارجية تعبر عنها قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس واللجنة العامة والامانة العامة .



واذ تشير الامانة العامة الى ان مرتزقة وعملاء دول تحالف العدوان المتواجدين في الخارج والذين يتم استخدامهم من قبل التحالف ودوله لتحقيق اهدافهم باتوا مكشوفين ومعروفين بسيماهم ومواقفهم لدى غالبية ابناء شعبنا اليمني ،فإنها في الوقت نفسه تحذر من الخطر الذي يمثله المتخفيين والمندسين في اوساطنا في الداخل ذلك ان مواقفهم وتصريحاتهم وكتاباتهم وحملاتهم المسيئة للقوى الوطنية المقاومة للعدوان هي اشد خطرا من ما يفعله مرتزقة الخارج ذلك ان ممارساتهم هدفها خلخلة تماسك الجبهة الداخلية والسعي بكل وسيلة لزرع الشك واثارة الفتنة بين القوى الوطنية المواجهة للعدوان وبشكل يثير الكثير من التساؤلات عن حقيقة اهدافهم ومدى ارتباطهم بمساعي ومخططات دول تحالف العدوان التي تسعى يائسة لاستهداف وحدة الجبهة الداخلية ظنا منها انها ستحقق بذلك ما عجزت عن تحقيقه عسكريا .



ان الامانة العامة للمؤتمر لتؤكد ان العلاقة القوية التي تربط بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادة أنصار الله هي علاقة استراتيجية لن تؤثر فيها حملات واساءات مرتزقة وعملاء العدوان ولا الاعيب الخونة والمندسين في الداخل ،ذلك ان هذه العلاقة مرتبطة بقضية مقدسة هي الدفاع عن اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقلاله .



الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى



والله اكبر والنصر لليمن



صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء السبت الموافق ٥ فبراير 2022م