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المؤتمر نت -

لماذا انخفضت أعداد مستخدمى فيسبوك؟

المؤتمرنت -
لماذا انخفضت أعداد مستخدمى فيسبوك؟
أثار انخفاض أعداد مستخدمى فيسبوك فى الربع الأخير من 2021 جدلا واسعا، عن أسباب تراجع مشتركى عملاق التواصل الاجتماعى وسط منافسة شديدة مع التطبيقات الأخرى، وجاء انخفاض أعداد فيسبوك وسط تقارير تتحدث عن انخفاض سهمه بنسبة 22% فى تداول ما قبل السوق بعد أرباحه فى الربع الرابع، كذلك مواجهته منافسة شديدة مع تطبيقات التواصل الإجتماعى الأخرى، لاسيما تطبيق "تيك توك" للفيديوهات والذى يشهد نموا كبيرا منذ بدء الجائحة، ويتجاوز عدد مستخدمى تيك توك المليار حول العالم بحسب تقرير صادر فى سبتمبر 2021.

وأبلغت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه فى الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.930 مليار مستخدم نشط فى المتوسط، وهذا يعنى أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة بحسب بعض تقارير.

وكان الرئيس التنفيذى لـ"ميتا"، مارك زوكربرج قد اكد فى مكالمة أرباح الشركة بوقت سابق، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعى للشركة تواجه منافسة شديدة".

وقال: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التى يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل "تيك توك" للفيديوهات بسرعة كبيرة".

وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهى ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستجرام"، والتى تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.








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