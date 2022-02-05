المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ على شرهان

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / علي بن علي احمد شرهان، واخوانه بمديرية الحداء محافظة ذمار، في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضله.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب.



مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

