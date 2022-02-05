المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة العميد عبدالله داود

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد / عبدالله علي داود، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية إلى الشيخ/ عبدالكريم محمد داود، والى نجل الفقيد محمد عبدالله علي داود، واخوانه، وكافة آل داود بمديرية عمران محافظه عمران، بهذا المصاب الجلل.



وأشار أمين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والقبلية والاجتماعية المشرفة وكذا مواقفه لخدمة الوطن والإصلاح بين الناس.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

