السبت, 05-فبراير-2022 الساعة: 07:54 م - آخر تحديث: 07:44 م (44: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما قد يشكل خطرا على حياتهم خاصة مع بداية الشرايين في الانسداد

خبير صحة: الاستحمام بالماء البارد يخفض الكوليسترول

المؤتمرنت -
خبير صحة: الاستحمام بالماء البارد يخفض الكوليسترول
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما قد يشكل خطرا على حياتهم خاصة مع بداية الشرايين في الانسداد.

وفي هذا الإطار نقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن الدكتور حسين عبدي من مؤسسة "ميدسين دايريكت MedicineDirec" في لندن، قوله إنّ "هناك عدة طرق للسيطرة على مستوى الكوليسترول، بما فيها الاستحمام بمياه باردة في أوقات معينة".

وأشار إلى أن "انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع معدل الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة"، مضيفا أنه "لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء اتباعها لعكس هذا الارتفاع بما فيها الاستحمام في أوقات مختلفة من اليوم".

وتابع عبدي: "تتزايد الدلائل على أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يحفز الشعور باليقظة، ويشجع الناس على التنفس بعمق ما يؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، كما أن الاستحمام بماء أكثر برودة قد يساعد أيضًا بحماية القلب"، موضحا أن "الاستحمام بماء بارد يعمل على تحسين الدورة الدموية، وذلك عن طريق تسهيل تدفق الدم، وأنه نتيجة لذلك يمكن أن ينخفض ضغط الدم، ويؤدي إلى إزالة انسداد الشرايين".

وأوضح الدكتور عبدي أن "الماء البارد الذي يصيب الجلد يؤدي أيضًا إلى ضخ الدم بكفاءة، ما يعني أنه يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ما يساعد على فتح الشرايين، و علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد بتقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم، عن طريق إجبار الجسم على استخدامها للدفء".

وأشار إلى نوعين من الدهون موجودين في الجسم، هما "الأبيض والبني، وكلاهما له فوائد ومخاطر مختلفة"، مؤكدا أن "أخذ حمام بارد يؤدي إلى إجبار الجسم على استهلاك الدهون البنية، في محاولة للحفاظ على الجسم دافئًا، ما يؤدي إلى تقليل مستويات الدهون البيضاء، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: تكريم إسماعيل ياسين فى مهرجان الإسكندرية السينمائى
فنون ومنوعات: قطة مرشحة للرئاسة في فرنسا
أخبار: صعدة: جرحى مدنيون بقصف سعودي على شدا
أخبار: الأمين المساعد يعزي الشيخ على شرهان
علوم وتقنية: لماذا انخفضت أعداد مستخدمى فيسبوك؟
عربي ودولي: العراق.. اعتقال إرهابي تابع لـ"داعش"
عربي ودولي: فرق الإنقاذ المغربية: 180 سنتيمترا تفصلنا عن الطفل ريان
فنون ومنوعات: يعرض في رمضان.. محمد رمضان يصور «المشوار»
أخبار: 4000 مدني ضحايا القنابل العنقودية في اليمن
أخبار: خبيرة تغذية تحذر: إياكم تناول الأطعمة المعلبة!
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان
أخبار: غارات لطيران العدوان على بني حشيش بصنعاء
مجتمع مدني: أعراض لـ"أوميكرون" في مكان غير متوقع
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على صنعاء
رياضة: الشرطة يحقق تعادلاً ثميناً أمام اليرموك
اقتصاد: النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
أخبار: ضحايا مدنيون جدد بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ إسماعيل سفيان
أخبار: العدوان يستهدف 3 محافظات يمنية بـ20 غارة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 115 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: شهيدان و3 جرحى من أفراد قوات النجدة في الجوف
فنون ومنوعات: حل لغز صوت شخير داخل ثلاجة موتى
رياضة: انطلاق حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي
محافظات: ضبط 815 مخالفة تموينية بعمران
عربي ودولي: وفيات كورونا بالهند تتجاوز الـ500 ألف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022