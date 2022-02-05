المؤتمرنت -

لماذا حجب فيس بوك صورة الطفل المغربى ريان ؟

حجب موقع فيس بوك، صورة الطفل المغربي ريان، التي التقطت له بعدما سقط في البئر الذي بلغ عمقه 32 مترًا، وسرعان ما انتشرت صورة الطفل عبر منصة فيس بوك، إلا أن الإدارة قررت حجب الصورة وإدراجها ضمن الصور التي لا يمكن نشرها.

وأعلنت وسائل إعلام مغربية، أن رجال الإنقاذ المغربيون، تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربى ريان فى البئر العميقة التى سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، بحسب وسائل إعلام مغربية.



وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق فى منتصف بئر لا يتجاوز قطرها 30 سم، فى ضواحى مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

