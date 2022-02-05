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المؤتمر نت - يتبع البعوض الروائح ويحدد أهدافه بصرياً، حيث يطير تجاه البشر الذين يرتدون ملابس ذات ألوان محددة، على عكس ألوان أخرى ينفر منها

كيف يختار البعوض ضحاياه؟.. دراسة تجيب

المؤتمرنت -
كيف يختار البعوض ضحاياه؟.. دراسة تجيب
يتبع البعوض الروائح ويحدد أهدافه بصرياً، حيث يطير تجاه البشر الذين يرتدون ملابس ذات ألوان محددة، على عكس ألوان أخرى ينفر منها.

فقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في قسم الأحياء بجامعة واشنطن، أن البعوض بعد اكتشافه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبّه الصادر من البشر، يطير باتجاه ألوان الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي.

ولفت الباحثون إلى أن البعوض يتجاهل الاتجاه ناحية الألوان الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر" العلمية.

كذلك، يعتقدون أن هذا يساعد في تفسير كيفية عثور البعوض على مضيفين، نظراً لأن جلد الإنسان يصدر إشارة حمراء برتقالية قوية إلى أعين الحشرات.

منبهات للرائحة
وتتبع الباحثون بعوضاً داخل غرف اختبار مصغرة حيث نشروا روائح معينة، وعرضوا أنواعاً مختلفة من الأنماط المرئية، مثل يد بشرية أو نقطة ملونة.

إلى ذلك، وعند عدم تعرض البعوض لأي منبهات للرائحة، تجاهلت الحشرات الطائرة إلى حد كبير نقطة في أسفل الغرفة بغض النظر عن لونها.

لكن بعد رشها بثاني أكسيد الكربون استمر البعوض في تجاهل النقطة سواء كانت خضراء أو زرقاء أو أرجوانية.

في المقابل طار العوض تجاه النقاط الحمراء أو البرتقالية أو السوداء أو السماوية.

وأكدت أن معرفة الألوان التي تجذب البعوض يمكن أن يساعد مستقبلاً في صناعة مواد طاردة أفضل لإبعاد البعوض وتجنب لدغاته.وكالات








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