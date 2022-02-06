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أخبار
المؤتمر نت -

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية

المؤتمرنت -
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى تمام االساعة لتاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد، الموافق 6 فبراير 2022 ، إلى ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

من المقرر أن تنقل قناتا beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث أن باقة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000. - قناة فارزيش من طاجيكستان: النايل سات، تردد: 11555، معدل استقطاب عمودي، معدل الترميز: 30000.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز




التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال..

يعانى منتخب مصر، أزمة فى الجبهة اليمنى اليوم فى مباراة نهائى أمم افريقيا أمام السنغال، بسبب ايقاف عمر كمال عبد الواحد لذا يفكر كيروش فى الدفع بمحمد عبد المنعم فى مركز الظهير الأيمن على أن يعتمد على أيمن أشرف ومحمود الونش فى قلب الدفاع.
ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم، هو محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود الونش وأحمد فتوح، وحمدى فتحى ومحمد الننى وعمرو السولية فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

طاقم التحكيم
يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.
مباراة مصر والسنغال .. عمر كمال عبد الواحد يغيب عن نهائى أمم أفريقيا

يغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.
(اليوم السابع)








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