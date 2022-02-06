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المؤتمر نت - حذر طبيب الأعصاب الروسي المعالج بتقويم العمود الفقري الدكتور بافيل كوكوتوف من النوم على أسرة

لصحة العمود الفقري.. احذروا النوم على هذه الأشياء

المؤتمرنت -
لصحة العمود الفقري.. احذروا النوم على هذه الأشياء
حذر طبيب الأعصاب الروسي المعالج بتقويم العمود الفقري الدكتور بافيل كوكوتوف من النوم على أسرة قابلة للطي أو فرش هوائية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال كوكوتوف "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرش هوائية كسرير دائم فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام؛ على سبيل المثال تم تصميم فرش النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغطها في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك تكون أقوى إلى حد ما، أما في مناطق أسفل الظهر فتكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء".

وفي هذا الاطار، فان النوم على فرش هوائية وسرير أطفال عادي يجعلنا نحصل على تأثير الأرجوحة. وعندما تكون الأرجل مرفوعة يكون الرأس مرفوعا وأسفل الظهر والجذع متدليين. فإذا كان الجسم في وضع خاطئ أثناء النوم يمكن أن تحدث تقلصات عضلية، وعلى المدى الطويل أمراض العمود الفقري".

وبين طبيب الأعصاب الروسي أنه "بالنوم على سرير قابل للطي أو فرش هوائية يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة وفي منطقة أسفل الظهر في الصباح". محذرا من عدم الراحة؛ لأنه في المستقبل قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم وقلق واضطرابات هرمونية وغيرها.








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