المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي رجل الأعمال نبيل هائل

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال نبيل هائل سعيد أنعم وأخويه فؤاد ورشاد أنعم، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتهم الفاضلة،



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وأهلها وآل هائل سعيد أنعم كافة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون”