المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عبدالوهاب الجنيد

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالوهاب محمد بن محمد الجنيد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ عبدالوهاب الجنيد وأخويه مصطفى وعبدالخالق وحسين وصادق محمد بن محمد الجنيد وكافة آل الجنيد في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.