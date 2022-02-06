الأحد, 06-فبراير-2022 الساعة: 11:33 م - آخر تحديث: 11:30 م (30: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالوهاب محمد بن محمد الجنيد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عبدالوهاب الجنيد

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عبدالوهاب الجنيد
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالوهاب محمد بن محمد الجنيد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ عبدالوهاب الجنيد وأخويه مصطفى وعبدالخالق وحسين وصادق محمد بن محمد الجنيد وكافة آل الجنيد في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تحديد سببين لنزيف الأنف في الشتاء
رياضة: ليفربول يهزم كارديف ويتأهل لدور الـ16
عربي ودولي: التشيك: إرسال جنود إلى أوكرانيا غير مجد
رياضة: جيرو يهزم إنتر ويعيد الأمل لميلان باللقب
أخبار: 4 جرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة
رياضة: القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال
مجتمع مدني: عزز مناعتك بالمكسرات لمكافحة كورونا
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد حزام
ثقافة: تويتر يطور خاصية غير مسبوقة
عربي ودولي: المغرب يستعد لتشييع جثمان الطفل ريان
أخبار: غارات العدوان ترفع معدلات المرضى نفسياً
أخبار: التليفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
أخبار: كيف يختار البعوض ضحاياه؟.. دراسة تجيب
أخبار: العم على الصحراوى .. قاهر التربة وبطل حفريات إنقاذ الطفل ريان
أخبار: بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
أخبار: غارات جديدة لطيران العدوان على صنعاء
اقتصاد: بورصة مسقط تصعد إلى 78.4 مليون ريال
رياضة: الصين تحرز أول ذهبية للتزلج في بكين
أخبار: لجنة صافر تحذر من "كارثة" وتحمل الأمم المتحدة
مجتمع مدني: لماذا حجب فيس بوك صورة الطفل المغربى ريان ؟
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
ثقافة: تكريم إسماعيل ياسين فى مهرجان الإسكندرية السينمائى
فنون ومنوعات: قطة مرشحة للرئاسة في فرنسا
أخبار: الاستحمام بالماء البارد يخفض الكوليسترول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022