المؤتمرنت -

آل نجاد يوجهون برقية شكر وتقدير لرئيس المؤتمر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر وامتنان جوابية من الدكتور محمد سعد نجاد عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكافة آل نجاد، رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم، فيما يلي نص البرقية:



الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن جميع أفراد أسرتي آل نجاد بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، أن أتقدم لشخصكم الكريم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان ولكل قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام على برقية العزاء والمواساة الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا والتي كان لها الأثر الكبير والطيب في نفوسنا جميعاً، أزالت من حزننا وآلامنا وخففت من هول المصاب في وفاة فقيدتنا المغفور لها بإذن الله تعالى والدتنا الفاضلة (رحمة الله تغشاها).



وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم ومواقفكم الأخوية والإنسانية النبيلة واهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر وهذا ليس غريب عنكم فهكذا عهدناكم.. نسأل المولى العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غالي عليكم، وأن يتغمد فقيدتنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته، ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،



أخوكم/

د. محمد سعد نجاد

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 3 م/شعوب أمانة العاصمة