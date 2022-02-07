المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الطياري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد محمد الطياري، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ65 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لشقيقي الفقيد علي محمد الطياري ويحيى محمد الطياري، ومحمد علي الطياري عضو قيادة فرع المؤتمر، ونجل الفقيد فؤاد محمد محمد الطياري وإخوانه وكافة آل الطياري بمدينة المحويت.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".