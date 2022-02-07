المؤتمرنت -

وزير التعليم الفني يطلع على سير التدريب بمعهد أروى بصنعاء

اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم على سير التدريب والتأهيل بمعهد أروى التقني التجاري بصنعاء.



وتعرف الوزير غازي ومعه أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان خلال الزيارة على محتويات المعرض السنوي لمشاريع ريادة الأعمال لطالبات مستوى ثاني تقني بالمعهد بتخصصاته كافة.



وعلى هامش الزيارة ناقش وزير التعليم الفني مع عمداء معاهد التعليم الفني بالأمانة سير العملية التأهيلية والتدريبية في المعاهد الفنية بصنعاء وصعوبات ومعوقات الأداء والمعالجات المطلوبة لتجاوزها.



وأكد الوزير غازي الحرص على البحث عن موارد للمعاهد الفنية من خلال الإنتاج لتسيير العملية التعليمية فيها.