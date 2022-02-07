المؤتمرنت -

عاصفة ترابية تضرب معظم المحافظات اليمنية

توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة نسبياً مع تواجد العوالق الترابية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء ستكون باردة نسبياً إلى باردة مع تواجد للعوالق الترابية أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وغرب مأرب والجوف.



كما توقع المركز تكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة،إب وتعز, في حين سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.



وفي المناطق الساحلية, أفاد المركز بأن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على الساحل الغربي وأجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وصحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، ونشطة على جنوبي الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



وأاشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون مغبرة نسبياً تميل إلى البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.



ولفت المركز إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً, والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 20 عقدة.



ونبه المركز المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الجبلية الآنفة الذكر بأخذ الاِحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة ومن الغبار المنتشر نسبياً.



وحذر المركز سائقي المركبات على الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية بأخذ الحيطة والحذر من الأجواء المغبرة أو من الشابورة المائية والضباب.