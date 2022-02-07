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أخبار
المؤتمر نت - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بحبس المدعو حسين درهم يحيى المؤيد، لمدة

حبس مدان بالإعتداء على رئيس محكمة بصنعاء

المؤتمرنت -
حبس مدان بالإعتداء على رئيس محكمة بصنعاء
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بحبس المدعو حسين درهم يحيى المؤيد، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه، لارتكابه جريمة الاعتداء على قاض أثناء وبسبب تأديته لعمله.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ريان البكيلي وحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي يحيى حجيرة، أقرت المحكمة إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه في قرار اتهام النيابة وذلك بالاعتداء على رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي خالد الأثوري.

وحسب قرار النيابة فقد قام المدعو "المؤيد" قام السبت الماضي بالتعدي بالقوة على موظف عام هو رئيس المحكمة الأثوري أثناء وبسبب تأديته لعمله وذلك بأن لكمه في وجهه فأحدث فيه الإصابات الموصوفة في التحقيقات، إلى جانب قيام المدان بإهانة أحد موظفي المحكمة.

وكان مجلس القضاء الأعلى وقف في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، أمام الاعتداءات الأخيرة التي طالت، رئيسي محكمتي جنوب شرق، وبني الحارث الابتدائيتين، بأمانة العاصمة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء السلطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية.

وشدد الاجتماع على ضرورة الوقوف بحزم تجاه هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الأمنية لمقرات ومنتسبي السلطة القضائية، وما تقتضيه الضرورة من توفير الإمكانيات اللازمة التي تمكن من القيام بالعمل القضائي على أكمل وجه.

واستمع المجلس من النائب العام إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المهام الدستورية للنيابة، والمتمثلة في إحالة المتورطين إلى القضاء بما يحفظ سلامة وحياة منتسبي السلطة القضائية، ويعزز من الحماية الأمنية للمقرات القضائية والعاملين فيها.

وأقر المجلس المنهج الخاص بالسنة الدراسية الثانية الدفعة ٢٣ بالمعهد العالي للقضاء، للعام الجاري ١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م، وذلك بناء على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.

واطلع على عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد وافق المجلس على رفع الدعوى التأديبية على قاضيين، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.








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