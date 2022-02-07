المؤتمرنت -

الوهباني يعزي نبيل هائل سعيد أنعم بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال نبيل هائل سعيد أنعم وأخويه فؤاد ورشاد أنعم، في وفاة والدتهم الفاضلة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأبناء الفقيدة وأفراد الاسرة جميعاً وٱل هائل سعيد انعم كافة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "