الثلاثاء, 08-فبراير-2022 الساعة: 12:01 ص - آخر تحديث: 11:14 م (14: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت -

غذاء يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المؤتمرنت -
غذاء يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب
لا يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية فحسب، بل يمكنه أيضًا منع ظهور الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة.

زيت الزيتون هو دهون طبيعية يتم استخلاصها من ثمار الزيتون، يتم الحصول عليها عن طريق سحق هذه الدهون، حوالي 14٪ من الزيت يتكون من دهون مشبعة ، 11٪ دهون متعددة غير مشبعة.

هناك خمسة أنواع من زيت الزيتون تعتمد على جودتها - الزيت البكر، والزيت المكرر، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون الصافي، وزيت ثفل الزيتون.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتبر زيت الزيتون نيروغام من أفضل زيوت الطعام بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، لا يحتوي على كربوهيدرات أو بروتين ، وجميع السعرات الحرارية فيه تأتي من دهون جيدة في الغالب مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستهلاك. تحتوي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على حوالي 119 سعرة حرارية و 14 جرامًا من الدهون. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم ومصدر جيد للفيتامينات E و K. وهو زيت أساسي يستخدم في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية ، ويستخدم في الطهي وتتبيل السلطة.

يوصي خبراء التغذية باستخدام زيت الزيتون منذ فترة طويلة، حيث يشير بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من زيت الزيتون لديهم مخاطر أقل للإصابة بحالات صحية حرجة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسرطان.


يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يساعد في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، أي تضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات.

يساعد زيت الزيتون على خفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية في الجسم وبالتالي يساعد على تقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يرتبط ارتفاع الكوليسترول بخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD). وبالتالي ، من خلال المساعدة على خفض نسبة الكوليسترول المرتفع ، يساعد زيت الزيتون على الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، تعمل الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون على تحسين مستوى الكولسترول الجيد في الجسم.

وجدت الدراسات أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية منخفضة في دول البحر الأبيض المتوسط ، حيث يعتبر زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للناس، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، فإنه يقلل من الالتهابات في الجسم ، وهو المحرك الرئيسي لأمراض القلب. كما أنه يحسن صحة الأوعية الدموية.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون يوميًا في نظامهم الغذائي قد قللوا من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي منع أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن لزيت الزيتون تحسين العديد من مؤشرات القلب عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، من خفض ضغط الدم والالتهابات ، وتحسين صحة الأوعية الدموية لمنع تجلط الدم غير المرغوب فيه ، له فوائد عديدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: النشاط البدني يقلل خطر الإصابة بكورونا
اقتصاد: ارتفاع الاسترليني وهبوط اليورو أمام الدولار
رياضة: ترتيب جدول ميداليات أولمبياد بكين
عربي ودولي: 28 قتيلاً و52 جريحاً بفيضانات الإكوادور
فنون ومنوعات: ذهب لشراء "دجاجة" فكانت المفاجأة!
مجتمع مدني: تحذيرات من خطورة تعرض الأطفال للهواتف
أخبار: عاصفة ترابية تضرب معظم المحافظات اليمنية
أخبار: غازي يطلع على سير التدريب بمعهد أروى بصنعاء
عربي ودولي: إصابات كورونا تصل إلى 9ر394 مليون
فنون ومنوعات: المغرب يشيّع ريان إلى مثواه الأخير
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الطياري
أخبار: سلسلة غارات عدوانية جديدة على صنعاء
رياضة: السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى
رياضة: ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة
رياضة: برشلونة يضرب أتلتيكو مدريد برباعية
أخبار: في عزائه بوفاة ريان.. شرف يذكر بمأساة أطفال اليمن
فنون ومنوعات: بكلمات مؤثرة.. فنانون عرب ينعون ريان
أخبار: احذره.. هذا أسوأ مكمل غذائي على الإطلاق
أخبار: آل نجاد يوجهون برقية شكر وتقدير لرئيس المؤتمر
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب والجوف
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عبدالوهاب الجنيد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي رجل الأعمال نبيل هائل
علوم وتقنية: تحديد سببين لنزيف الأنف في الشتاء
رياضة: ليفربول يهزم كارديف ويتأهل لدور الـ16
أخبار: وصول سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022