المؤتمرنت -

غذاء يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

لا يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية فحسب، بل يمكنه أيضًا منع ظهور الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة.



زيت الزيتون هو دهون طبيعية يتم استخلاصها من ثمار الزيتون، يتم الحصول عليها عن طريق سحق هذه الدهون، حوالي 14٪ من الزيت يتكون من دهون مشبعة ، 11٪ دهون متعددة غير مشبعة.



هناك خمسة أنواع من زيت الزيتون تعتمد على جودتها - الزيت البكر، والزيت المكرر، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون الصافي، وزيت ثفل الزيتون.



وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتبر زيت الزيتون نيروغام من أفضل زيوت الطعام بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، لا يحتوي على كربوهيدرات أو بروتين ، وجميع السعرات الحرارية فيه تأتي من دهون جيدة في الغالب مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستهلاك. تحتوي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على حوالي 119 سعرة حرارية و 14 جرامًا من الدهون. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم ومصدر جيد للفيتامينات E و K. وهو زيت أساسي يستخدم في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية ، ويستخدم في الطهي وتتبيل السلطة.



يوصي خبراء التغذية باستخدام زيت الزيتون منذ فترة طويلة، حيث يشير بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من زيت الزيتون لديهم مخاطر أقل للإصابة بحالات صحية حرجة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسرطان.





يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يساعد في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، أي تضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات.



يساعد زيت الزيتون على خفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية في الجسم وبالتالي يساعد على تقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يرتبط ارتفاع الكوليسترول بخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD). وبالتالي ، من خلال المساعدة على خفض نسبة الكوليسترول المرتفع ، يساعد زيت الزيتون على الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، تعمل الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون على تحسين مستوى الكولسترول الجيد في الجسم.



وجدت الدراسات أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية منخفضة في دول البحر الأبيض المتوسط ، حيث يعتبر زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للناس، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، فإنه يقلل من الالتهابات في الجسم ، وهو المحرك الرئيسي لأمراض القلب. كما أنه يحسن صحة الأوعية الدموية.



تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون يوميًا في نظامهم الغذائي قد قللوا من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي منع أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن لزيت الزيتون تحسين العديد من مؤشرات القلب عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، من خفض ضغط الدم والالتهابات ، وتحسين صحة الأوعية الدموية لمنع تجلط الدم غير المرغوب فيه ، له فوائد عديدة.

