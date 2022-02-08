الثلاثاء, 08-فبراير-2022 الساعة: 01:53 م - آخر تحديث: 12:57 م (57: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - بتكليف من رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن

الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمان

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمان
بتكليف من رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بزيارة عضو اللجنة العامة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر عبده ردمان الذي يعاني من وعكة صحية .

وخلال الزيارة اطمأن الأمين العام على صحة القيادي المؤتمري عبده ردمان ناقلا إليه تحيات رئيس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء والعودة لممارسة عمله الوطني والتنظيمي في اسرع وقت ممكن .

من جانبه عبر عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب عبده ردمان عن شكره لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أبوراس والأمين العام على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أن ذلك ليس بجديد عليهم .

رافق الأمين العام في زيارته عضو الأمانة العامة رئيس المركز الإعلامي عبدالملك الفهيدي وسكرتير رئيس المؤتمر فاهم الفضلي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: 11 فكرة هدية بسيطة فى عيد الحب
علوم وتقنية: النشاط البدني يقلل خطر الإصابة بكورونا
اقتصاد: ارتفاع الاسترليني وهبوط اليورو أمام الدولار
رياضة: ترتيب جدول ميداليات أولمبياد بكين
عربي ودولي: 28 قتيلاً و52 جريحاً بفيضانات الإكوادور
فنون ومنوعات: ذهب لشراء "دجاجة" فكانت المفاجأة!
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
مجتمع مدني: تحذيرات من خطورة تعرض الأطفال للهواتف
أخبار: عاصفة ترابية تضرب معظم المحافظات اليمنية
أخبار: غازي يطلع على سير التدريب بمعهد أروى بصنعاء
عربي ودولي: إصابات كورونا تصل إلى 9ر394 مليون
فنون ومنوعات: المغرب يشيّع ريان إلى مثواه الأخير
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد الطياري
أخبار: سلسلة غارات عدوانية جديدة على صنعاء
رياضة: السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى
رياضة: ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة
رياضة: برشلونة يضرب أتلتيكو مدريد برباعية
أخبار: في عزائه بوفاة ريان.. شرف يذكر بمأساة أطفال اليمن
فنون ومنوعات: بكلمات مؤثرة.. فنانون عرب ينعون ريان
أخبار: احذره.. هذا أسوأ مكمل غذائي على الإطلاق
أخبار: آل نجاد يوجهون برقية شكر وتقدير لرئيس المؤتمر
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب والجوف
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عبدالوهاب الجنيد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي رجل الأعمال نبيل هائل
علوم وتقنية: تحديد سببين لنزيف الأنف في الشتاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022