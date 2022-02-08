المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل السماوي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ /علي عبدالله احمد السماوي، وأفراد اسرته، وكافة آل السماوي في مخلاف سماه مديرية عتمه محافظه ذمار، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته الفاضلة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

