المؤتمرنت -

الأمين العام يواسي آل الكميم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الأعمال / عبداللطيف عبدالله صالح النشمة الكميم وإخوانه وكافة آل الكميم بمحافظة ذمار، بوفاة والده الحاج/ عبدالله صالح النشمة الكميم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

