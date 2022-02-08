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أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية"، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة

فلكي يمني يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

المؤتمرنت -
فلكي يمني يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية"، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة.

وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض بسيط في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بالايام الماضية، مشيراً إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفرقة على أجزاء بسيطة من السهول الساحلية والمناطق المحاذية.

وحذر الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، المواطنين ورعاة الماشية في الهضاب الداخلية والمرتفعات والأحواض الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً الى باردة.

وحث الشوافي المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية إلى الحذر وحماية محاصيلهم الزراعية خصوصاً إذا كانت السماء صافية والرياح هادئة.

كما حذر الفلكي الشوافي سائقي المركبات في الطرقات الجبلية بأخذ الحيطة والحذر من الشابورة والضباب، داعياً الجميع إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.








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