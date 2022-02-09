المؤتمرنت -

لقاء بين قيادات المؤتمرر وانصار الله يؤكد على تحصين الجبهة الداخلية والحشد للجبهات

عقد اليوم في العاصمة صنعاء اللقاء التنسيقي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تحت عنوان ( تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التحرك في التصدي العدوان والحشد الجبهات ) .



وفي اللقاء أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن أن هذا اللقاء هو رسالة واضحة لبعض المرجفين الذين يسعون لشق الصف الوطني وللمرنزقة الذين في الخارج ولدول العدوان.



وقال الأمين العام للمؤتمر ؛ أن اللقاء أيضا رسالة واضحة للمجتمع ولكافة الجماهير اليمنية من أن المؤتمر الشعبي العام وانصار الله جبهة موحدة والجميع يعمل من اجل اليمن وإذا انتصرت اليمن فهو نصر لنا جميعا واليمن أمانة في أعناقنا جميعا.



من جانبه أكد الأستاذ فضل ابو طالب رئيس للمكتب السياسي لأنصار الله أن اللقاء يأتي لتأكيد دور القوى السياسية في التصدي للعدوان على مختلف المستويات ورسالة موجهة لدول العدوان خاصة في ظل التصعيد الاخير بأننا جبهة واحدة موحدة وان كل المحاولات التي تسعى لخلخلة الجبهة الداخلية ستفشل في ظل التنسيق بين المكونات السياسية .



واضاف ابو طالب : نحن جبهة واحدة موحدة وهدفنا هو تعزيز دور المكونات في الحشد للجبهات ونبارك للجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية الانتصارات التي يحققونها ونقف خلفها في كل خطواتها.



هذا وقد استعرض اللقاء المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية وناقش الآليات التي يفترض أن يتم العمل بها خلال الفترة القادمة فيما يخص تعزيز وتحصين الجبهة الداخلية ومواجهة اي محاولات لشق الصف الوطني والوقوف ضدها وكذلك العمل وفق رؤية موحدة فيما يخص التحشيد للجبهات وبما يعزز من الانتصارات التي يحققها منتسبو الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .

كما أكد اللقاء على أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين قيادة المؤتمر الشعبي العام وانصار الله خلال الفترة القادمة وذلك في ضوء مخرجات ومقررات لقاء اليوم .



هذا وعقب اللقاء أكد الأستاذ عزام صلاح عضو اللجنة العامة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر على أن هذا اللقاء بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله يأتي في إطار تحصين الجبهة الداخلية والحشد للجبهات .



وقال صلاح في تصريح لوسائل الإعلام : الكل أمام عدوان إثم و المستجدات الأخيرة تتطلب من كل القوى الشريفة أن تقف مع الوطن اولا واخيرا وان ندافع عن عزته وكرامته .



واضاف صلاح : اللقاء هدفه حشد القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر وانصار الله وكافة القوى اليمنية تحت مظلة الوطن بهدف رص الصفوف وتحقيق المزيد من الصمود تجاه العدوان المتجدد والمستمر ونتمنى من جميع جماهير الشعب اليمني أن تقف وقفة شرف في مواجهة العدوان .



من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله وزير الاعلام ضيف الله الشامي أن اللقاء بين أنصار الله والمؤتمر كان مثمرا وهدف لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية ووضع آلية عمل تحت ظل الدولة اليمنية في مواجهة العدوان .



وقال الشامي : ناقشنا أن يتحرك الجميع في إطار وطني جامع لمواجهة العدوان والعمل المشترك فالجميع في سفينة واحدة وإذا غرقت هذه السفينة سيغرق الجميع واللقاء اتخذ قرارات مهمة لتعزيز حالة الصمود والحشد للجبهات ومواجهة الأعداء وتعزيز الصمود اليمني .



هذا وقد حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام الاستاذ خالد الشريف الأمين العام المساعد للمؤتمر والاستاذ عزام صلاح عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة البرلمانية والشيخ عبدالله مجيديع عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية والشيخ محمد الامير عضو اللجنة العامة .



وحضر اللقاء من جانب أنصار الله أعضاء المكتب السياسي الاستاذ ضيف الله الشامي والأستاذ حسين العزي والأستاذ عبدالله السياني والأستاذ محمد الفرح والأستاذ أحمد جريب .