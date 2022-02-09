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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحفي/ توفيق عثمان الشرعبي، مدير تحرير صحيفة الميثاق

أمين عام المؤتمر يعزي الصحفي توفيق الشرعبي بوفاة خاله

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي الصحفي توفيق الشرعبي بوفاة خاله
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحفي/ توفيق عثمان الشرعبي، مدير تحرير صحيفة الميثاق في اليمن (الناطقة بإسم المؤتمر الشعبي العام) وإلى أولاد الفقيد وكافة أفراد الأسرة ، وذلك بوفاة خاله الشيخ مهيوب صالح الطيار، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.
سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أسرة تحرير (المؤتمرنت) تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل توفيق عثمان الشرعبي، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا اليه راجعون"








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