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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

توقعات باستمرار الأجواء الباردة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار الأجواء الباردة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة، غرب مأرب، الجوف وهضبة حضرموت، وباردة نسبياً في المناطق الصحراوية.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء شديدة البرودة ، ونصح بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4 ، عمران : 4 ، صنعاء : 4.6 ، السدة : 7.8 ، سيئون : 9.6 ، عتق : 10.5 .








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