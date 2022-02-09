المؤتمرنت -

14 نصيحة لخفض استهلاك الوقود في السيارة

شهدت أسعار الوقود في مصر آخر الأسبوع الماضي، تحريكا بعد إعلان لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحريك أسعارها البنزين بمختلف فئاته، إذ سجل بنزين (80) سعر 7.25 جنيه للتر، وبنزين (90) 8.50 جنيه للتر، والبنزين (95) 9.50 جنيه للتر، فيما استقر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.



لخفض استهلاك الوقود في السيارة

يعاني كثير من قائدي السيارات، من مشكلة استهلاك الوقود بكميات كبير أثناء القيادة، ما دعا إلى ضرورة البحث عن سبل لتقليل الاستهلاك، خاصة بعد الارتفاع الأخير لـ أسعار البنزين.



ونستعرض في السطور التالية، نقلا عن (الوطن المصرية) أهم النصائح لتوفير استهلاك الوقود في السيارة:



1- تجنب السرعات العالية المفاجئة، والضغط مباشر دواسة الوقود بشكل مفاجئ.



2- إذا كانت السيارة تعمل بناقل سرعة «مانيوال»، يجب مراعة تغيير السرعات بشكل مناسب، حتى تتفادى حرق الوقود بشكل زائد.



3- عمل الصيانة الدورية اللازمة للمحرك، من تغيير زيت وفلاتر، حتى تتجنب الأعطال التي تسبب حرق زائد للوقود.



4- قراءة الطرق جديا قبل النزول مبكرا، ومعرفة الطريق الأقل ازدحاما.



5- عدم ترك المحرك يعمل أثناء توقف السيارة.



6- عدم تسخين السيارة مدة كبيرة في الصباح.



7- عدم تحميل السيارة بأحمال ثقيلة.



8- تجنب السير في الأماكن الطينية والرميلة، لأنها تحتاج إلى قوة أكبر من السيارة، وتزيد من معدلات حرق الوقود.



9- ضبط الإطارات بالشكل المناسب الخاص بكل سيارة، لتجنب استهلاك الوقود العالي.



المقارنة قبل الشراء وتجنب الوقوف المتكرر

10- عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة يجب عمل مقارنة جيدة، واختيار السيارة الأقل حرقا للوقود في الاستهلاك اليومي.



11- استهلاك الوقود المناسب للسيارة، من خلال استشارة الوكيل المعتمد، حتى تتجنب الحرق الزائد للوقود في السيارة.



12- تجنب الوقوف والإنطلاق المتكرر أثناء السيرة، حتى تتجنب حرق الوقود بكميات كبيرة.



13- الكشف على الفلاتر وتغييرها في الميعاد المحدد لها.



14- محاولة تقليل استهلاك التكييف في فصل الصيف

