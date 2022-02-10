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المؤتمر نت - تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

حصيلة مأساوية .. تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا عالمياً

المؤتمرنت -
حصيلة مأساوية .. تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا عالمياً
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، عن تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير إدارة الحوادث في المنظمة، عبدي محمود، قوله: إنه تمّ تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحور مثير للقلق أواخر نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تجاوز أوميكرون المتحور دلتا بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشاراً، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.

وأضاف محمود في حوار مع الجمهور عبر حسابات منظمة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي: "في عصر اللقاحات الفعالة، يتوفى نصف مليون شخص، انه حقا أمر غير عادي".

ولفت الى أنه "بينما كان الجميع يقولون إن أوميكرون أخف ضرراً، غاب عن ذهنهم أن نصف مليون شخص توفوا منذ اكتشافه".. واصفاً الأمر بأنه "أكثر من مأساوي".

من جهتها قالت رئيسة الفريق التقني المعني بكورونا في المنظمة ماريا فان كيرخوف: إن العدد الهائل للإصابات بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة، واعتبرت أن أوميكرون "تجعل الذروات السابقة تبدو شبه مسطّحة".

وأضافت: "ما زلنا في خضم هذا الوباء. آمل أننا نقترب من نهايته"، موضحة أن "العديد من البلدان لم تتجاوز ذروة أوميكرون بعد".

وأعربت فان كيرخوف عن قلقها الكبير إزاء ارتفاع عدد الوفيات لأسابيع عدة متتالية.. مؤكدة أن "هذا الفيروس لا يزال خطيراً".

وتتعقب منظمة الصحة العالمية 4 سلالات فرعية من المتحورة أوميكرون.. وبينما كانت السلالة الفرعية "بي آيه.1" هي السائدة، فإن "بي آيه.2" أكثر عدوى ومن المتوقع أن تمثل حصة متزايدة من إصابات أوميكرون.








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