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أخبار
المؤتمر نت - طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة، وغارة على

طيران العدوان يشن 45 غارة على 7 محافظات

المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 45 غارة على 7 محافظات
استشهد مواطنان بقصف مدفعي على صعدة، واستمرت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 45 غارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان ارتكبت 68 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و17خرقاً بقصف مدفعي و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان عشر غارات على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق بمديرية باقم، كما استهدف بست غارات منطقة الفرع في مديرية كتاف بالمحافظة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة، وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وغارة على شعب فنذخ بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

واستهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة، وشن غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان في المحافظة ذاتها.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة البلق بمديرية الوادي، ومثلهما على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأن الطيران شن غارة على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وغارتين على الربوعة بمحور عسير، وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.








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