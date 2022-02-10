الخميس, 10-فبراير-2022 الساعة: 05:52 م - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022م، عملية هجومية على موقع عسكري للعدوان السعودي

سلاح الجو اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً للعدوان بمطار أبها

المؤتمرنت -
سلاح الجو اليمني يستهدف موقعاً عسكرياً للعدوان بمطار أبها
نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022م، عملية هجومية على موقع عسكري للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف موقعاً عسكرياً مهماً في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار العميد سريع إلى أن مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن .. مجدداً التحذير للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على حجة
رياضة: برشلونة يحسم موقفه من ضم كيسي
أخبار: بشرى سارة .. شاحنات البنزين تصل صنعاء تباعاً
فنون ومنوعات: حقيقة مرض الزعيم عادل إمام
علوم وتقنية: أضرار خطيرة يسببها استخدام الهاتف لفترات طويلة
عربي ودولي: مصر .. تسجيل مليون مولود جديد خلال أسبوع
اقتصاد: 14 نصيحة لخفض استهلاك الوقود في السيارة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة في 7 محافظات
أخبار: الأمين العام يعزي الصحفي الشرعبي بوفاة خاله
أخبار: أنباء عن إنفجار بمبنى وسط أبو ظبي
أخبار: العدوان يستهدف شبكة اتصالات في صنعاء
أخبار: تحليق مكثف وإنفجارات .. طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
أخبار: مع تفشي أوميكرون.. إحذروا هذا الدواء
أخبار: كورونا عربياً.. أكثر الدول إصابات خلال 24 ساعة ماضية
أخبار: 6 غارات لطيران العدوان على مأرب
أخبار: قوى العدوان ترتكب 159 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
أخبار: فلكي يمني يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
فنون ومنوعات: تعافي يسرا من فيروس كورونا
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على حجة
أخبار: تسجيل 160 حالة يوميا.. الحصار يحرم 3 الاف مريض بالسرطان من العلاج
أخبار: إنفراجة مرتقبة.. بدء تحميل 29 الف طن بنزين ونقلها لمحطات التعبئة
ثقافة: دلوعة السينما.. 91 عاما على ميلاد الفنانة شادية
عربي ودولي: روسيا تتهم أمريكا بسرقة نفط سوريا
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على صنعاء
أخبار: الأمين العام يواسي آل الكميم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022